Eröffnung zum Kindertag? Bei diesem Spielplatz in Chemnitz klappt das nicht

Die Anlage auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz wird derzeit komplett neu gebaut und sollte bis zum 1. Juni fertig sein. Daraus wird nichts. Bei einem anderen neuen Spielplatz sieht es besser aus.

Balancierstrecken, ein Rutschenturm, Schaukeln und Wackelteller – das sind nur einige Elemente, die in dem neuen Spielplatz am Gerhart-Hauptmann-Platz integriert werden sollen. Die bei vielen Kaßbergern beliebte zweiteilige Anlage in dem Park wird seit März neu gebaut. Es ist mit Kosten in Höhe von 280.000 Euro die teuerste...