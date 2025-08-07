Erst Halteverbot, dann Vollsperrung: Deshalb ist die Straße der Nationen am Freitag dicht

Chemnitz
Autofahrer müssen sich am Freitag mit zusätzlichen Einschränkungen in der Innenstadt herumschlagen. Diese dauern aber nicht lange.
Am Freitag, 8. August, sperrt die Stadt Chemnitz die Straße der Nationen zwischen Brückenstraße und Richard-Tauber-Straße sowie die Carolastraße von 19 bis 22.30 Uhr. Grund ist das Eröffnungskonzert „Von Chemnitz in die Welt“ des MDR-Musiksommers. Es wird auch Live übertragen. Bereits ab 16 Uhr gelten auf diesen Straßen Halteverbote,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.