Erst Italien, dann Chemnitz: Mehrfachtäter steht erneut vor Gericht

Es ist nicht der erste Wohnungseinbruch, den der Angeklagte verübt. Seit 2017 fällt er immer wieder ins Visier der italienischen Justiz. Nach einem Vorfall in Chemnitz soll dies ein Ende nehmen.

Bei diesem Verfahren dauerte die Verlesung der Vorstrafen besonders lange: Gleich fünfmal heißt es „schwerer Diebstahl ohne Gewalt und Waffen“. Alle Fälle spielen in Italien. Nun stand ein 24-jähriger Italiener erneut vor Gericht – dieses Mal am Amtsgericht in Chemnitz.