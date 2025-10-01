Erster Akku-Triebzug ist in Chemnitz eingetroffen: Fahrgäste müssen sich aber noch gedulden

Ursprünglich sollten die Fahrzeuge schon längst im regulären Betrieb zwischen Chemnitz und Leipzig unterwegs sein. Doch noch immer fehlt die finale Zulassung durch das Eisenbahn-Bundesamt.

Auf dem Gelände des Alstom-Eisenbahnbetriebshofs an der Dresdner Straße steht seit Montagabend ein dreiteiliger silberner Triebzug, der genauso wie die anderen elektrischen Züge der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) aussieht. Es ist aber keiner der Triebzüge, die seit neun Jahren von Chemnitz aus Richtung Dresden, Elsterwerda und Hof unterwegs