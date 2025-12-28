Erstes Winterglühen in Burgstädt: Tausend Besucher bei der Premiere am Taurasteinturm

Chemnitz Umland
Mit dem Winterglühen feiert Burgstädt eine gelungene Premiere nach Weihnachten. Viel Engagement, Glühwein, besondere Hingucker und rund 1000 Besucher sorgten bereits am ersten Tag für Atmosphäre. Am heutigen Sonntag geht es weiter.
Am Fuße des Taurasteinturms hat Burgstädt nach Weihnachten erstmals ein neues Veranstaltungsformat erlebt. Das Winterglühen auf dem Gelände der Freilichtbühne im Wettinhain sollte bewusst die ruhigen Tage zwischen den Feiertagen beleben. Veranstalter Pascal Köhler setzt mit seiner Agentur Casus Events dabei bewusst auf Wärme, Licht und...
