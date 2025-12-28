MENÜ
  • Erstes Winterglühen in Burgstädt: Tausend Besucher bei der Premiere am Taurasteinturm

Auf der Freilichtbühne am Fuße des Burgstädter Taurasteinturms findet am Wochenende nach Weihnachten das erste Winterglühen statt.
Dirk Kunze mit seiner neuen kulinarischen Eigenkreation. Kloßteigrollen gefüllt mit Roulade und Rotkohl.
Christian Wagner besucht mit seinem mit 280 Metern Lichterketten geschmückten Volvo die Weihnachtsmärkte der Region. Am Samstag war er beim Burgstädter Winterglühen zu Gast.
Chemnitz Umland
Erstes Winterglühen in Burgstädt: Tausend Besucher bei der Premiere am Taurasteinturm
Von Ralf Jerke
Mit dem Winterglühen feiert Burgstädt eine gelungene Premiere nach Weihnachten. Viel Engagement, Glühwein, besondere Hingucker und rund 1000 Besucher sorgten bereits am ersten Tag für Atmosphäre. Am heutigen Sonntag geht es weiter.

Am Fuße des Taurasteinturms hat Burgstädt nach Weihnachten erstmals ein neues Veranstaltungsformat erlebt. Das Winterglühen auf dem Gelände der Freilichtbühne im Wettinhain sollte bewusst die ruhigen Tage zwischen den Feiertagen beleben. Veranstalter Pascal Köhler setzt mit seiner Agentur Casus Events dabei bewusst auf Wärme, Licht und...
