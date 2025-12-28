Erstes Winterglühen in Burgstädt: Tausende Besucher bei der Premiere am Taurasteinturm

Mit dem Winterglühen hat Burgstädt eine gelungene Premiere nach Weihnachten gefeiert. Viel Engagement, Glühwein, besondere Hingucker und 3000 Besucher an zwei Tagen sorgten für Atmosphäre. Wird es das auch 2026 geben?

Am Fuße des Taurasteinturms hat Burgstädt nach Weihnachten erstmals ein neues Veranstaltungsformat erlebt. Das Winterglühen auf dem Gelände der Freilichtbühne im Wettinhain sollte bewusst die ruhigen Tage zwischen den Feiertagen beleben. Veranstalter Pascal Köhler setzte mit seiner Agentur Casus Events dabei bewusst auf Wärme, Licht und...