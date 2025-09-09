Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Erstmals in der Stadtkirche Burgstädt: „Orgel im Groove“ mit Konzert beim Mittelsächsischen Kultursommer

„Orgel im Groove" ist ein Quintett aus dem mittleren Erzgebirge. Bild: Leopold Mauersberger
„Orgel im Groove“ ist ein Quintett aus dem mittleren Erzgebirge. Bild: Leopold Mauersberger
Chemnitz Umland
Erstmals in der Stadtkirche Burgstädt: „Orgel im Groove“ mit Konzert beim Mittelsächsischen Kultursommer
Von Bettina Junge
Das Quintett „Orgel im Groove“ bringt am 14. September in Burgstädt frischen Wind in die Stadtkirche. Ein Konzert, das die Grenzen traditioneller Musik sprengt. Was der Kantor dazu sagt.

Premiere in Burgstädt: Zum ersten Mal gastiert am 14. September um 17 Uhr das Quintett „Orgel im Groove“ in der Stadtkirche. Also eine Orgel, die mitreißende Rhythmen verbreitet. Der Mittelsächsische Kultursommer (Miskus) lädt unter dem Titel „Fetziger Orgelsound, frische Bandgrooves und Choräle zum Mits(w)ingen“ zum Konzert ein.
