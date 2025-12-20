Es darf glitzern! Was Limbach-Oberfrohna zum Fest trägt

Chemnitz Umland
Weihnachten und Silvester stehen an und der eine oder andere hat auch noch eine Geburtstagsfeier zwischen den Jahren – gute Gründe, um sich mal wieder richtig schick zu machen. Das Modehaus Mehner weiß, was da gerade angesagt ist.
Martina Hartenstein steht an der Kasse. Sie hat gleich mehrere Kleidungsstücke zu bezahlen. Drei Oberteile hat sie für sich selbst herausgesucht. „Es war einfach mal wieder Zeit, sich was Schönes zu gönnen“, sagt die Limbacherin. Eines der drei Teile will sie zu Weihnachten tragen. Es ist eine Viskose-Seiden-Bluse in grau und weiß. Sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.