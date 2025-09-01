Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann. Bild: Angelika Warmuth/dpa/Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.

Die langjährige Bundeskanzlern (2005 bis 2021) Angela Merkel besucht kommenden Montag (8. September) Chemnitz. Am Abend liest sie in der Stadthalle aus ihren Memoiren, die im November unter dem Titel „Freiheit“ erschienen sind. Diese Veranstaltung ist bereits ausverkauft.
