Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz

Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.

Die langjährige Bundeskanzlern (2005 bis 2021) Angela Merkel besucht kommenden Montag (8. September) Chemnitz. Am Abend liest sie in der Stadthalle aus ihren Memoiren, die im November unter dem Titel „Freiheit" erschienen sind. Diese Veranstaltung ist bereits ausverkauft.