Explosion in Chemnitz: Polizei gibt Ursache bekannt

In einer Wohnung an der Bernsdorfer Straße ist es am Freitagabend zu einer Explosion gekommen, dabei gab es einen Schwerverletzten. Wie es dazu kam.

Als er einen lauten Knall hörte, lief Jiansong Si nach draußen, um nachzusehen, was los war. Gegen 19.15 Uhr fand er den Mieter einer Erdgeschosswohnung seines Hauses an der Bernsdorfer Straße auf der Wiese liegend. Der Mann habe einige Wunden gehabt, sei aber bei Bewusstsein gewesen. Alle Fensterscheiben der Erdgeschosswohnung waren geborsten.