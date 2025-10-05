Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Explosion in Chemnitz: Polizei gibt Ursache bekannt

In einer Wohnung in Bernsdorf kam es am Freitagabend zu einer Explosion
In einer Wohnung in Bernsdorf kam es am Freitagabend zu einer Explosion Bild: Jan Haertel
In einer Wohnung in Bernsdorf kam es am Freitagabend zu einer Explosion
In einer Wohnung in Bernsdorf kam es am Freitagabend zu einer Explosion Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Explosion in Chemnitz: Polizei gibt Ursache bekannt
Redakteur
Von Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einer Wohnung an der Bernsdorfer Straße ist es am Freitagabend zu einer Explosion gekommen, dabei gab es einen Schwerverletzten. Wie es dazu kam.

Als er einen lauten Knall hörte, lief Jiansong Si nach draußen, um nachzusehen, was los war. Gegen 19.15 Uhr fand er den Mieter einer Erdgeschosswohnung seines Hauses an der Bernsdorfer Straße auf der Wiese liegend. Der Mann habe einige Wunden gehabt, sei aber bei Bewusstsein gewesen. Alle Fensterscheiben der Erdgeschosswohnung waren geborsten....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
4 min.
Altes DDR-Feuerwerk verletzt Hausmeister: Prozess nach Explosion in Chemnitz gestartet
Bei dem Brand an der Agnesstraße vor zweieinhalb Jahren wurde ein damals 53-jähriger Mann schwer verletzt.
Vor zweieinhalb Jahren gab es eine Explosion in einer Lagerhalle an der Agnesstraße in Chemnitz. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt. Wodurch die Feuerwerkskörper entzündet wurden, ist unklar. Angeklagt sind zwei Männer, die zur Tatzeit nicht dort waren.
Christian Mathea
19:45 Uhr
1 min.
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
In Aschaffenburg läuft ein größerer Feuerwehreinsatz.
Durch einen Störfall in einem Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Die...
19:00 Uhr
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
19:38 Uhr
3 min.
Plauener erinnern an den 7. Oktober 1989 – Ex-Minister Hubertus Heil mahnt: „Demokratie ist nichts, was sich automatisch vererbt“
Plauener entzünden Kerzen an der Lutherkirche.
Der 7. Oktober 1989 zählt zu einem der bedeutendsten Tage der Stadtgeschichte. 36 Jahre nach der entscheidenden Großdemonstration hat Bürgermeister Tobias Kämpf nun ein besonderes Erinnerungsstück präsentiert.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel