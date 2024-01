Fahrradbremsen versagen: 15-Jähriger in Chemnitz schwer verletzt

Der Jugendliche versuchte noch mit den Füßen zu bremsen. Trotzdem konnte er einen Zusammenstoß mit einem Mercedes nicht verhindern.

Aufgrund kaputter Bremsen wurde am Freitag ein 15-jähriger Radfahrer in Chemnitz schwer verletzt. Der Jugendliche soll mit seinem Mountainbike auf der Glösaer Straße in stadtauswärts unterwegs gewesen sein. Als er sich der Chemnitztalstraße näherte, versagten nach Informationen der Polizei Chemnitz an einer Bergabfahrt die Bremsen des...