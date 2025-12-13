MENÜ
  • Fahrzeugmuseum wird zur Kampfzone: Roboter legen sich lahm

Bild: Marcus Legner
Zum ersten Mal soll am 13. und 14. Dezember in Chemnitz ein Roboterschaukampf stattfinden

Chemnitz.

Im Museum für Sächsische Fahrzeuge in der Zwickauer Straße 77 werden am 13. und 14. Dezember Kämpfe ausgetragen. Dabei treten nicht etwa Sportler gegeneinander an, sondern Roboter, die deren Konstrukteure steuern und die mit ausgeklügelten Verteidigungssystemen ausgestattet sind. Organisiert wird dieser erste Roboterschaukampf von Circuit Smash Chemnitz, einem Zusammenschluss von jungen Männern, die sich für die Kämpfe der kurz Bots genannten Roboter begeistern. Für die Veranstaltung an diesem Wochenende sind mehr als 25 Bots aus Deutschland, Tschechien und der Schweiz angemeldet. Das Qualifying beginnt am Samstag um 10 Uhr, am Sonntag werden dann die Finalkämpfe ausgetragen. Zuschauer können das Turnier im Museum verfolgen. Sie zahlen den regulären Museumseintritt. (gp) Foto: Marcus Legner

