Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Familien sauer: Chemnitzer Rathaus zahlt nicht mehr für Schülertaxis

Kein Fahrdienst mehr trotz weiter Wege durch die Stadt: Auch an der Chemnitzer Salvador-Allende-Schule gibt es zahlreiche Kinder, die von den neuen Regeln betroffen sind.
Kein Fahrdienst mehr trotz weiter Wege durch die Stadt: Auch an der Chemnitzer Salvador-Allende-Schule gibt es zahlreiche Kinder, die von den neuen Regeln betroffen sind. Bild: Andreas Seidel
Kein Fahrdienst mehr trotz weiter Wege durch die Stadt: Auch an der Chemnitzer Salvador-Allende-Schule gibt es zahlreiche Kinder, die von den neuen Regeln betroffen sind.
Kein Fahrdienst mehr trotz weiter Wege durch die Stadt: Auch an der Chemnitzer Salvador-Allende-Schule gibt es zahlreiche Kinder, die von den neuen Regeln betroffen sind. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Familien sauer: Chemnitzer Rathaus zahlt nicht mehr für Schülertaxis
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Monatsbeginn gelten neue Regeln, wann bei weiten Wegen Kosten für die tägliche Fahrt zur Schule übernommen werden. Kurzfristig hagelte es nun jede Menge Ablehnungen. Auch für Kinder, die es ohnehin nicht leicht haben.

Lisa Bergert* ist in Mittelbach zu Hause, weit draußen am Chemnitzer Stadtrand. Seit dieser Woche besucht sie in der Schule die dritte Klasse. Damit ist die Neunjährige nach Einschätzung des Schulamtes der Stadt Chemnitz neuerdings alt genug, um ihren Schulweg allein zu meistern. 47 Minuten einmal quer durch die Stadt. Morgens zur Schule,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Benjamin Lummer
2 min.
13.08.2025
2 min.
Neue Regeln für Schülertaxis in Chemnitz: Im Grundsatz richtig, im Detail fragwürdig
Meinung
Redakteur
Manche Kinder in Chemnitz müssen nun vom Schülertaxi auf den ÖPNV umsteigen.
Seit Monatsbeginn gelten neue Regeln, wann das Rathaus für Fahrten zur Schule die Kosten übernimmt. Die sind für Betroffene unbequem, aber die richtige Entscheidung. An der Umsetzung mangelt es indes.
Benjamin Lummer
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
17:00 Uhr
2 min.
Baubeginn an der Hochschule Mittweida: Was auf dem Campusgelände entsteht
Die Arbeiten für den Rohbau der Hochschulbibliothek haben begonnen.
23,8 Millionen Euro fließen in Mittweida in eine neue Bibliothek. Ein ambitioniertes Projekt, das auf den steigenden Bedarf der Studierenden reagiert.
Manuel Niemann
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
06:00 Uhr
4 min.
Eltern-Frust über neue Regeln für Schülertaxis in Chemnitz: Was das Rathaus dazu sagt
Update
Die meisten Kinder und Jugendlichen nutzen für den Weg zur Schule die üblichen Bus- und Bahnlinien. Gesonderte Fahrdienste werden nur im Ausnahmefall bewilligt.
Eine umstrittene Änderung für Schülerinnen und Schüler mit langen Schulwegen hat viele Familien kalt erwischt. Nach Ansicht des Rathauses wurde vorab ausreichend informiert. Erste Stadträte fordern Korrekturen.
Michael Müller
Mehr Artikel