Familien sauer: Chemnitzer Rathaus zahlt nicht mehr für Schülertaxis

Seit Monatsbeginn gelten neue Regeln, wann bei weiten Wegen Kosten für die tägliche Fahrt zur Schule übernommen werden. Kurzfristig hagelte es nun jede Menge Ablehnungen. Auch für Kinder, die es ohnehin nicht leicht haben.

Lisa Bergert* ist in Mittelbach zu Hause, weit draußen am Chemnitzer Stadtrand. Seit dieser Woche besucht sie in der Schule die dritte Klasse. Damit ist die Neunjährige nach Einschätzung des Schulamtes der Stadt Chemnitz neuerdings alt genug, um ihren Schulweg allein zu meistern. 47 Minuten einmal quer durch die Stadt. Morgens zur Schule,... Lisa Bergert* ist in Mittelbach zu Hause, weit draußen am Chemnitzer Stadtrand. Seit dieser Woche besucht sie in der Schule die dritte Klasse. Damit ist die Neunjährige nach Einschätzung des Schulamtes der Stadt Chemnitz neuerdings alt genug, um ihren Schulweg allein zu meistern. 47 Minuten einmal quer durch die Stadt. Morgens zur Schule,...