Farbattacke auf Deutsche Bank in Chemnitz: Aktivisten erneut vor Gericht

Chemnitz
Mitglieder der Klimaschutz-Bewegung stehen zum wiederholten Mal vor Chemnitzer Gerichten. Die spektakulärste Aktion wird noch einmal aufgerollt. An der Tat an sich besteht aber kein Zweifel.
Zweieinhalb Jahre nach der Aktion wird sich das Landgericht Anfang Oktober mit der Farbattacke auf die Filiale der Deutschen Bank in Chemnitz befassen. Das teilte eine Sprecherin des Gerichts mit. Im Februar wurde der Fall vor dem Amtsgericht verhandelt. Die beiden Angeklagten wurden zu Geldstrafen in Höhe von 900 beziehungsweise 1800 Euro...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.