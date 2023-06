Farbe aufs Dach: Wie die Stadthalle zum Kunstwerk wird

Nicht nur Musiker machen Europatourneen, manchmal auch Bildkünstler. So der Belgier Larsen Bervoets. Er hat eine Ausschreibung gewonnen, um in mehreren europäischen Städten Dachflächen zu gestalten. Auftraggeber ist das European Creative Rooftop Network, zu dem Chemnitz als einzige deutsche Stadt gehört. In Göteborg musste Bervoets bei...