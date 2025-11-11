Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Faschingszeit beginnt in Chemnitz: OB übergibt Rathausschlüssel und stichelt gegen die AfD

OB Sven Schulze (SPD) rückte nach einer kurzen Ansprache den Rathausschlüssel raus.
OB Sven Schulze (SPD) rückte nach einer kurzen Ansprache den Rathausschlüssel raus. Bild: Andreas Seidel
OB Sven Schulze (SPD) rückte nach einer kurzen Ansprache den Rathausschlüssel raus.
OB Sven Schulze (SPD) rückte nach einer kurzen Ansprache den Rathausschlüssel raus. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Faschingszeit beginnt in Chemnitz: OB übergibt Rathausschlüssel und stichelt gegen die AfD
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit der traditionellen Übergabe des Rathausschlüssels beginnt in Chemnitz die fünfte Jahreszeit. Der Oberbürgermeister nutzte die Gelegenheit für eine halb versteckte Botschaft.

Nachdem man im vergangenen Jahr drei Minuten zu spät war, konnten die Narren an diesem Dienstag noch eine Runde extra schunkeln, bevor sie die Übergabe des Rathausschlüssels durch den OB inszenierten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.09.2025
8 min.
Die Chronik des Chaos: Wie es zur zweiten AfD-Fraktion im Chemnitzer Stadtrat kam
Volker Dringenberg (links) und Steffen Wegert haben gut Lachen. Nach langem Tauziehen dürfen sie und ihre Mitstreiter sich wieder Fraktion nennen – obwohl es noch eine weitere AfD-Fraktion gibt.
Zukünftig wird der Chemnitzer Stadtrat acht statt bisher sieben Fraktionen beherbergen. Durch die Aufspaltung der AfD kam es zuvor zu einem monatelangen Hickhack. Was bisher geschah.
Erik Anke
13:42 Uhr
3 min.
Ärger um neues Buch über Marius Borg Høiby
Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby ist unter anderem wegen Vergewaltigung angeklagt. (Archvbild)
Die norwegische Königsfamilie erlebt seit geraumer Zeit ihren wohl größten Skandal. Nun ist ein weiteres Buch zu dem Fall in den Handel gekommen. Ein Anwalt von Høiby befürchtet Vorverurteilung.
12.10.2025
10 min.
Die doppelte AfD im Chemnitzer Stadtrat: Ein Konflikt um billige Parkplätze und Macht
Zweimal AfD im Chemnitzer Stadtrat (v. l.): Ulrich Oehme und Nico Köhler von der Stadtratsfraktion vs. Volker Dringenberg und Steffen Wegert von der Ratsfraktion.
Zwei Fraktionen einer Partei im selben Kommunalparlament: In Chemnitz tobt ein beispielloser Streit unter Parteifreunden, der der AfD finanziell auch noch Vorteile bringt. Selbst aus dem Bundesvorstand der Partei heißt es: Das geht zu weit.
Oliver Hach
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
13:45 Uhr
1 min.
Eissportzentrum wird zum Märchenwald: Eismärchen kehrt mit „König Drosselbart“ zurück
2024 wurde „Max und Moritz“ aufs Eis gebracht, in diesem Jahr kommt „König Drosselbart“.
Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Anfang Dezember sind mehrere Aufführungen geplant.
Laetitia Feddersen
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
Mehr Artikel