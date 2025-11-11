Faschingszeit beginnt in Chemnitz: OB übergibt Rathausschlüssel und stichelt gegen die AfD

Mit der traditionellen Übergabe des Rathausschlüssels beginnt in Chemnitz die fünfte Jahreszeit. Der Oberbürgermeister nutzte die Gelegenheit für eine halb versteckte Botschaft.

Nachdem man im vergangenen Jahr drei Minuten zu spät war, konnten die Narren an diesem Dienstag noch eine Runde extra schunkeln, bevor sie die Übergabe des Rathausschlüssels durch den OB inszenierten.