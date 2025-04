Fassade, Technik, Gastro: Millionenschwere Frischekur für Chemnitzer Ikea-Möbelhaus

50 Millionen Euro will der Möbelhändler in seine Filiale im Neefepark investieren. Umgebaut werden soll bei laufendem Betrieb. Im Sortiment spielt künftig die Kulturhauptstadt eine Rolle.

Gebaut 1994, ist sie die älteste Ikea-Filiale in Mitteldeutschland, die Häuser in Dresden und westlich von Leipzig kamen erst später dazu. Innerhalb von 14 Monaten soll das Gebäude im Neefepark eine Frischekur bekommen, 50 Millionen Euro will der schwedische Möbelkonzern dafür in die Hand nehmen. „In der Zeit des Umbaus wird unser...