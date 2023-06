(Fast) 150 Jahre Germania: Ehemalige bereiten großes Treffen vor

Es ist das Symbol, das Touristen wohl am häufigsten in Chemnitz fotografieren: das Karl-Marx-Monument. Dass das heute an der Brückenstraße thront, ist der Firma Germania zu verdanken. "Wir waren damals der einzige Betrieb, der überhaupt in der Lage war, die 95 Einzelteile, in die der Kopf zerlegt war, zusammenzuschweißen", erzählt Hermann Ranft....