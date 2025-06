Fast zur selben Zeit: Zwei Fahrradfahrer in schwere Unfälle in Chemnitz verwickelt

Am Mittwochnachmittag hat es fast zeitgleich an zwei unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet gekracht. Involviert waren jeweils Radfahrer. Das ist bisher bekannt.

Kurz vor dem Südring in Chemnitz, konkret an der Friedrich-Oskar-Schimmel-Straße, ist ein Fahrradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Radler stieß gegen 15 Uhr mit einem Lkw zusammen. Das bestätigt die Polizei. Details zum Unfallhergang konnte ein Polizeisprecher am Nachmittag noch nicht nennen. Die Beamten seien noch vor Ort,...