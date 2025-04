Faszination Bonsai: Fernöstliche Gartenkunst in Chemnitz zu bestaunen

Im Carlowitz-Congress-Center dreht sich am 12. und 13. April alles um Bonsai. Ein Rahmenprogramm ergänzt die Ausstellung.

Chemnitz.

An die 100 der schönsten Bonsais aus ganz Deutschland sollen am Samstag und Sonntag bei einer Schau im Chemnitzer Carlowitz-Congress-Center zu bestaunen sein, dazu noch eine Auswahl an japanischen Ansichtssteinen (Suiseki) und Gras-Bonsai (Kusamono). Ergänzt wird die Ausstellung der Händler von Vorträgen und Führungen. Dreimal täglich findet ein Kinderworkshop mit dem Titel „Mein erster Bonsai“ statt. Am Samstag um 10.30 Uhr wird der Deutsche Bonsai-Preis im Nachwuchswettbewerb verliehen. Geöffnet ist die Schau am Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Das Tagesticket kostet 12 Euro, das Wochenendticket 20 Euro. Besucher bis 16 Jahre haben freien Eintritt. (gp)