Felix und die Dampflok: Zwölfjähriger spendet Taschengeld

So manche Kugel Eis Felix Steinbach in diesem Sommer nicht kaufen. Doch der Chemnitzer verzichtet nicht ohne Grund auch auf manch andere Kleinigkeit. Er hat das Gefühl, dass sein Geld für eine andere Leidenschaft dringender benötigt wird. Die schiebt den Pulsschlag des Zwölfjährigen besonders an: das Stahlross mit der Nummer 50 3648. "Eisenbahn...