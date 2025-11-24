Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Femizid in Chemnitz: Getötete Frau hatte ihren Mann schon früher angezeigt

Am 24. September starb in Chemnitz eine Frau, mutmaßlich durch die Gewalt ihres Ehemannes. Bild: Haertel/Archiv
Am 24. September starb in Chemnitz eine Frau, mutmaßlich durch die Gewalt ihres Ehemannes. Bild: Haertel/Archiv
Am 24. September starb in Chemnitz eine Frau, mutmaßlich durch die Gewalt ihres Ehemannes.
Am 24. September starb in Chemnitz eine Frau, mutmaßlich durch die Gewalt ihres Ehemannes. Bild: Haertel/Archiv
Chemnitz
Femizid in Chemnitz: Getötete Frau hatte ihren Mann schon früher angezeigt
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im September 2025 wurde in Chemnitz eine 38-Jährige mutmaßlich von ihrem Mann getötet. Die Staatsanwaltschaft gibt neue Details bekannt. Und weil der 25. November international als Tag gegen Gewalt an Frauen gilt, gibt es einen Vorstoß im Stadtrat.

Die Frau war nicht sofort tot. Sie starb im Krankenhaus. Ihr Mann hatte sie so schwer verletzt, dass sie nicht zu retten war. Welche Verletzungen konkret der Ehemann ihr am 24. September in einer Wohnung an der Theaterstraße zufügte, behielten die Ermittler zunächst komplett für sich. Inzwischen spricht Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart von...
