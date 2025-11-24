Femizid in Chemnitz: Getötete Frau hatte ihren Mann schon früher angezeigt

Chemnitz
Im September 2025 wurde in Chemnitz eine 38-Jährige mutmaßlich von ihrem Mann getötet. Die Staatsanwaltschaft gibt neue Details bekannt. Und weil der 25. November international als Tag gegen Gewalt an Frauen gilt, gibt es einen Vorstoß im Stadtrat.
Die Frau war nicht sofort tot. Sie starb im Krankenhaus. Ihr Mann hatte sie so schwer verletzt, dass sie nicht zu retten war. Welche Verletzungen konkret der Ehemann ihr am 24. September in einer Wohnung an der Theaterstraße zufügte, behielten die Ermittler zunächst komplett für sich. Inzwischen spricht Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart von...
