Fernwärme-Ausbau auf Kaßberg soll auch im nächsten Jahr weitergehen

Chemnitz
In einem Monat sollen die Arbeiten auf der Barbarossastraße beendet sein. Danach rückt eine andere Straße in den Fokus.
Bis Mitte Dezember werden Fernwärme-Leitungen auf der Barbarossastraße verlegt. Danach kann die Straße freigegeben werden und die Parkplatznot auf dem Kaßberg dürfte sich etwas entspannen. Im kommenden Jahr rückt eine weniger stark befahrene Straße in den Fokus. „2026 planen wir die Erschließung in der Henriettenstraße zwischen...
