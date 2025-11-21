Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Fernwärme-Ausbau auf Kaßberg soll auch im nächsten Jahr weitergehen

Fernwärme-Ausbau unter der Barbarossastraße.
Fernwärme-Ausbau unter der Barbarossastraße. Bild: Toni Söll/Archiv
Fernwärme-Ausbau unter der Barbarossastraße.
Fernwärme-Ausbau unter der Barbarossastraße. Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz
Fernwärme-Ausbau auf Kaßberg soll auch im nächsten Jahr weitergehen
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einem Monat sollen die Arbeiten auf der Barbarossastraße beendet sein. Danach rückt eine andere Straße in den Fokus.

Bis Mitte Dezember werden Fernwärme-Leitungen auf der Barbarossastraße verlegt. Danach kann die Straße freigegeben werden und die Parkplatznot auf dem Kaßberg dürfte sich etwas entspannen. Im kommenden Jahr rückt eine weniger stark befahrene Straße in den Fokus. „2026 planen wir die Erschließung in der Henriettenstraße zwischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
16.11.2025
4 min.
Ab in den Keller: Chemnitzer Hauseigentümer zeigen ihre Wärmepumpen
Thomas Grimm (Mitte) hat seinen Keller geöffnet und berichtet von seinen Erfahrungen mit der Wärmepumpe. Sie steht vor dem Haus. Im Keller sind Pufferspeicher und Steuergerät.
Bei einem bundesweiten Aktionstag beteiligten sich auch Hauseigentümer in Wittgensdorf. Sie teilten ihre Erfahrungen mit Wärmepumpen. Für die Besucher gab es Aha-Erlebnisse.
Jana Peters
07.11.2025
5 min.
Gas, Holz, Sonne oder Strom: Wie Chemnitz in Zukunft heizt
Energie-Experte Stephan Schwarzbold an der Barbarossastraße auf dem Kaßberg, wo gerade Fernwärmeleitungen verlegt werden.
Die meisten Wohnungen in der Stadt werden aktuell vor allem mit Erdgasthermen beheizt. Doch durch das Gebäude-Energie-Gesetz wird sich das ändern. Welche Alternativen gibt es?
Christian Mathea
13:10 Uhr
2 min.
Quitten-Crumble mit Zitronenthymian-Eis - das Rezept von Ronny Pester
Quitten-Crumble mit Zitronenthymian-Eis.
Eis und heiß mal anders: Ein warmes Crumble aus Quitten trifft auf sahniges Kräuter-Eis.
Ronny Pester
Mehr Artikel