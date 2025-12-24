Festliche Fahrten in Chemnitz: Parkeisenbahn lädt zur Weihnachtstour am zweiten Feiertag ein

Raus an die frische Luft nach den Feiertagen: Am 26. Dezember 2026 dreht die Parkeisenbahn Chemnitz ihre Runden durch den winterlichen Küchwald.

Die Parkeisenbahn Chemnitz lädt am 26. Dezember zu einem besonderen Feiertagsausflug in den Küchwald ein. Von 13 bis 16 Uhr fahren die festlich geschmückten Züge durch den winterlichen Stadtpark und bieten Gelegenheit zu einer entspannten Runde abseits des Feiertagstrubels. Auch die Gartenbahn ist an diesem Tag geöffnet und lädt zu...