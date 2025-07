Feuer in Altchemnitz: Polizei stellt drei Verdächtige

Die Feuerwehr rückte in der Nacht zum Samstag in den Chemnitzer Stadtteil aus. Der Brand wurde schnell gelöscht.

Polizei und Feuerwehr wurden in Chemnitz in der Nacht zum Samstag alarmiert. Kurz nach Mitternacht rückten die Rettungskräfte in den Stadtteil Altchemnitz aus. In der Altchemnitzer Straße war ein Feuer in der ersten Etage eines leerstehenden Gebäudes ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, konnten die Flammen rasch durch Kameraden der...