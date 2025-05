Feuer in der Nacht: Polizisten retten Mann aus Wohnung in Chemnitz

In der Wohnung des 65-Jährigen brannte es. Der Mann war in einer hilflosen Situation. Wie die Polizisten ihn fanden.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind in der Nacht zu Mittwoch gegen 2 Uhr zu einer Wohnung an der Theodor-Lessing-Straße gerufen worden. Der Alarm eines Rauchmelders führte die Polizisten zu einer Wohnung, in der es brannte. Sie konnten einen Mann (65) retten, der sich dort in einer hilflosen Lage befand. Der Mann wurde mit Verdacht auf...