Feuerwehr an Chemnitzer Bahnstrecke im Einsatz

Am Rande eines Wohngebietes kam es auf einem verwilderten Grundstück zu einem Brand. Was bisher bekannt ist.

Die Chemnitzer Feuerwehr ist wegen eines Feuers am Rande eines Wohngebietes in den Stadtteil Ebersdorf ausgerückt. Nach Angaben der Polizei war dort am Montagabend in einem leerstehenden Gebäude im Bereich Krüger-/Ebersdorfer Straße Unrat angezündet worden. Verletzt wurde niemand, die Gefahr eines Übergreifens auf andere Gebäude habe nicht...