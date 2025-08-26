Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Feuerwehr an Chemnitzer Bahnstrecke im Einsatz

Der Brand konnte schnell gelöscht werden.
Der Brand konnte schnell gelöscht werden.
Der Brand konnte schnell gelöscht werden.
Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Feuerwehr an Chemnitzer Bahnstrecke im Einsatz
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Rande eines Wohngebietes kam es auf einem verwilderten Grundstück zu einem Brand. Was bisher bekannt ist.

Die Chemnitzer Feuerwehr ist wegen eines Feuers am Rande eines Wohngebietes in den Stadtteil Ebersdorf ausgerückt. Nach Angaben der Polizei war dort am Montagabend in einem leerstehenden Gebäude im Bereich Krüger-/Ebersdorfer Straße Unrat angezündet worden. Verletzt wurde niemand, die Gefahr eines Übergreifens auf andere Gebäude habe nicht...
