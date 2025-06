Feuerwehrwettkampf in Chemnitz: Erst Spaß und dann plötzlich Ernst

Hunderte Kinder und Jugendliche haben sich bei einem großen Feuerwehr-Wettbewerb im Stadion miteinander gemessen. Als der vorbei war, mussten einige zu einem echten Einsatz abrücken.

Ungewöhnlicher Anblick im Stadion an der Gellertstraße: Statt Fußballer kämpften am Samstag Jugendfeuerwehren um Punkte und Siege. Beim „Chemnitz Fire Cup“ traten 59 Teams aus Sachsen, Baden-Württemberg und Usti and Labem zur sogenannten Gruppenstafette gegeneinander an. Dabei müssen sie so schnell wie möglich verschiedene Aufgaben...