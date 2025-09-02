Filmnächte Chemnitz: Nasser Juli trübt Bilanz 2025

Nach zwei Jahren Pause waren im Kulturhauptstadtjahr die Filmnächte zurück. Am Sonntag gingen sie zu Ende. Das sind die Zahlen.

Der Theaterplatz als der schönste Kinosaal von Chemnitz: So sehen die Veranstalter der Filmnächte Chemnitz den Ort, an dem vom 8. Juli bis 31. August Blockbuster, Klassiker und Konzerte über die Bühne liefen. Letzteres Format rettete die Bilanz, wie aus einer Mitteilung des Dresdner Veranstalters hervorgeht. Insgesamt 22.800 Besucherinnen und...