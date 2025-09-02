Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Filmnächte Chemnitz: Nasser Juli trübt Bilanz 2025

Nach zweijähriger Pause waren die Filmnächte auf den Theaterplatz zurück.
Nach zweijähriger Pause waren die Filmnächte auf den Theaterplatz zurück. Bild: Filmnächte Chemnitz/M. Bechert
Nach zweijähriger Pause waren die Filmnächte auf den Theaterplatz zurück.
Nach zweijähriger Pause waren die Filmnächte auf den Theaterplatz zurück. Bild: Filmnächte Chemnitz/M. Bechert
Chemnitz
Filmnächte Chemnitz: Nasser Juli trübt Bilanz 2025
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach zwei Jahren Pause waren im Kulturhauptstadtjahr die Filmnächte zurück. Am Sonntag gingen sie zu Ende. Das sind die Zahlen.

Der Theaterplatz als der schönste Kinosaal von Chemnitz: So sehen die Veranstalter der Filmnächte Chemnitz den Ort, an dem vom 8. Juli bis 31. August Blockbuster, Klassiker und Konzerte über die Bühne liefen. Letzteres Format rettete die Bilanz, wie aus einer Mitteilung des Dresdner Veranstalters hervorgeht. Insgesamt 22.800 Besucherinnen und...
