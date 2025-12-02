Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Finanzbetrüger in Chemnitz: Was kommt nach dem Enkeltrick?

Im letzten Jahr hat es im Gebiet der Polizeidirektion Chemnitz 766 Fälle mit Enkeltrickbetrug gegeben, 83 waren erfolgreich.
Im letzten Jahr hat es im Gebiet der Polizeidirektion Chemnitz 766 Fälle mit Enkeltrickbetrug gegeben, 83 waren erfolgreich. Bild: Hildenbrand/dpa
Eine neuerliche Betrugsform, die laut Polizei immer öfter auftritt, ist der sogenannte Anlagenbetrug bzw. Cybertrading.
Eine neuerliche Betrugsform, die laut Polizei immer öfter auftritt, ist der sogenannte Anlagenbetrug bzw. Cybertrading. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Daniela Eger leitet das Sparkassen-Kundencenter im Moritzhof, wo bereits mehrere Fälle von Enkelbetrug aufgeflogen sind.
Daniela Eger leitet das Sparkassen-Kundencenter im Moritzhof, wo bereits mehrere Fälle von Enkelbetrug aufgeflogen sind. Bild: Toni Söll
Auf den Geldumschlägen, die man an der Kasse bei der Sparkasse mitbekommt, wird vor Betrug gewarnt.
Auf den Geldumschlägen, die man an der Kasse bei der Sparkasse mitbekommt, wird vor Betrug gewarnt. Bild: Christian Mathea
Chemnitz
Finanzbetrüger in Chemnitz: Was kommt nach dem Enkeltrick?
Von Christian Mathea
Mit Schockanrufen über erfundene Familientragödien wird Senioren seit Jahren Geld aus der Tasche gezogen. Durch Warnungen von Banken und Polizei gehen die Fallzahlen zurück. Dafür nimmt eine andere Betrugsmasche zu, die alle Generationen trifft.

Am Ende sollen es 26.000 Euro gewesen sein, die eine Seniorin aus Grüna zwischen September und November an Anlagebetrüger überwiesen hat. Sie hatte eine Anzeige im Internet entdeckt. Darin war von hohen Gewinnen mit Krypto-Anlagen die Rede. Ein vermeintlicher Anlageberater erklärte ihr am Telefon, wie sie das Geld anlegen sollte. Die Seniorin...
