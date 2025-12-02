Finanzbetrüger in Chemnitz: Was kommt nach dem Enkeltrick?

Mit Schockanrufen über erfundene Familientragödien wird Senioren seit Jahren Geld aus der Tasche gezogen. Durch Warnungen von Banken und Polizei gehen die Fallzahlen zurück. Dafür nimmt eine andere Betrugsmasche zu, die alle Generationen trifft.

Am Ende sollen es 26.000 Euro gewesen sein, die eine Seniorin aus Grüna zwischen September und November an Anlagebetrüger überwiesen hat. Sie hatte eine Anzeige im Internet entdeckt. Darin war von hohen Gewinnen mit Krypto-Anlagen die Rede. Ein vermeintlicher Anlageberater erklärte ihr am Telefon, wie sie das Geld anlegen sollte. Die Seniorin...