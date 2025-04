Finnischer Tango wird im Chemnitzer Fahrzeugmuseum getanzt

Bis in die Nacht hinein können Tango-Liebhaber in Chemnitz am Samstag ihrer Leidenschaft nachgehen

Chemnitz.

Tanzen bis in den nächsten Morgen hinein: Das Chemnitzer Fahrzeugmuseum an Zwickauer Straße 77 verwandelt sich am Samstag, 22. März, vorübergehend in einen Tanzsaal. Denn dahin ist aus der Chemnitzer Partnerstadt Tampere das Ensemble Tango Revolution Finnland eingeladen. Das musikalische Trio will nach eigener Aussage die Gäste mit Klängen des finnischen Tangos begeistern. Ein Prager DJ sorgt auch für Musik, um Milonga, den Vorläufer des Tango Argentino, zwischen Oldtimern und Mopeds tanzen zu können. Der Tanzabend beginnt um 20.30 Uhr und soll bis gegen 1 Uhr am Sonntagmorgen dauern. Ein Ticket kostet 28 Euro. (reu)

Tickets können per E-Mail unter [email protected] reserviert werden. Es gibt auch eine Abendkasse.