Firma mit 350 Leichen im Keller: Ein Rundgang durch die Körperwelten-Fabrik

Millionen von Menschen haben Gunther von Hagens Körperwelten-Ausstellungen gesehen. Jetzt kommt die Schau nach Chemnitz. Vorab hat die „Freie Presse“ sich dort umgesehen, wo aus Toten Plastinate werden. Es ist kein Rundgang für sensible Gemüter. Zu Besuch in der Körperwelten-Fabrik in Guben.

Hinweis: Im Beitrag werden Fotos von menschlichen Leichenteilen und plastinierten Körpern gezeigt. Der Anblick kann emotional belastend sein.