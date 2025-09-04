Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Firmenlauf Chemnitz in Bildern: Teilnehmer-Rekord, bunte Kostüme, volle Innenstadt

Unterwegs mit der Straßenbahn ist das Team der CVAG.
Unterwegs mit der Straßenbahn ist das Team der CVAG. Bild: Ralf Jerke
Chemnitz
Firmenlauf Chemnitz in Bildern: Teilnehmer-Rekord, bunte Kostüme, volle Innenstadt
Redakteur
Von Jana Peters
Der Firmenlauf in Chemnitz bricht in diesem Jahr Rekorde. Das Zentrum der Stadt ist voller Läuferinnen und Läufer, die die fünf Kilometer lange Strecke auf sich nehmen.

Rekord: 11.000 Menschen sind beim Firmenlauf im Chemnitzer Kulturhauptstadtjahr an den Start gegangen. Das sind so viele wie nie. Im Vorjahr waren es 500 weniger. Die Läufer kommen aus 850 Firmen, auch das ein Rekord.
