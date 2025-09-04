Firmenlauf Chemnitz in Bildern: Teilnehmer-Rekord, bunte Kostüme, volle Innenstadt

Der Firmenlauf in Chemnitz bricht in diesem Jahr Rekorde. Das Zentrum der Stadt ist voller Läuferinnen und Läufer, die die fünf Kilometer lange Strecke auf sich nehmen.

Rekord: 11.000 Menschen sind beim Firmenlauf im Chemnitzer Kulturhauptstadtjahr an den Start gegangen. Das sind so viele wie nie. Im Vorjahr waren es 500 weniger. Die Läufer kommen aus 850 Firmen, auch das ein Rekord.