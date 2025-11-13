Fisch filetieren und Käse herstellen: Wie Edeka in Chemnitz künftig seine Fachkräfte schult

Das Unternehmen hat ein neues Bildungszentrum in Betrieb genommen, das alle Azubis in Sachsen, Thüringen und Nordbayern durchlaufen. Wie es dort aussieht – und was den Ausschlag für Chemnitz gab.

Mehr als 120.000 Stellen blieben 2024 im Einzelhandel unbesetzt. Der Fachkräftemangel in der Branche wird sich demografisch bedingt weiter verschärfen. Bei Edeka spüre man diesen Engpass vor allem an den Frischetheken, sagt Ines Döppelhan. Fleisch-Fachverkäufer sind rar gesät. 2024 kündigte Edeka an, in mehreren Filialen mehr auf... Mehr als 120.000 Stellen blieben 2024 im Einzelhandel unbesetzt. Der Fachkräftemangel in der Branche wird sich demografisch bedingt weiter verschärfen. Bei Edeka spüre man diesen Engpass vor allem an den Frischetheken, sagt Ines Döppelhan. Fleisch-Fachverkäufer sind rar gesät. 2024 kündigte Edeka an, in mehreren Filialen mehr auf...