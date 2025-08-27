Fitness-Center am Wall in Chemnitz bleibt länger offen

Eigentlich wollte „Fitness First“ seinen Chemnitzer Club am Sonntag schließen. Aber jetzt darf einen Monat länger trainiert werden. Und dann?

Chemnitz. Eine überraschende News bekamen die Chemnitzer Mitglieder der Fitnesskette „Fitness First“ vergangene Woche zugeschickt. Darin wurde ihnen mitgeteilt, dass der Club am Chemnitzer Wall auch im September noch geöffnet bleibt. Eigentlich sollte im August Schluss sein.

Auf Anfrage bestätigt die Fitnesskette, die das Center erst im März übernommen hatte, die Verlängerung. „Mitglieder können wie gewohnt in vertrauter Umgebung trainieren und ihre Routine beibehalten. Gleichzeitig bemühen wir uns, einen passenden Partner für die Übernahme des Clubs zu finden“, erklärt Johannes Maßen, Chef von „Fitness First“. Mehr könne er derzeit noch nicht sagen. Sein Unternehmen will den Standort aus wirtschaftlichen Gründen abgeben. (cma)