Flashback in die 1990er- und 2000er-Jahre von Chemnitz: „Das Heckertgebiet war nur eines von vielen Problemen“

Eine Buchvorstellung bringt einen ehemaligen Oberbürgermeister und einen Staatssekretär, der später Innenminister wurde, wieder zusammen. Es ging um Heckert und um eine ganze Stadt.

Zeit kann Wunden heilen. Das Gefühl konnte man bei der Vorstellung des Buches „Heckert – Die Transformation“ bekommen. Ein Plattenbaugebiet, entstanden in einer Zeit, in der die Stadt Karl-Marx-Stadt hieß. Als es wieder Chemnitz wurde, war es immer noch da. Aber mit der Wende und all ihren Auswirkungen kamen Probleme. Wegzug, Leerstand –... Zeit kann Wunden heilen. Das Gefühl konnte man bei der Vorstellung des Buches „Heckert – Die Transformation“ bekommen. Ein Plattenbaugebiet, entstanden in einer Zeit, in der die Stadt Karl-Marx-Stadt hieß. Als es wieder Chemnitz wurde, war es immer noch da. Aber mit der Wende und all ihren Auswirkungen kamen Probleme. Wegzug, Leerstand –...