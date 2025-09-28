Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Flashback in die 1990er- und 2000er-Jahre von Chemnitz: „Das Heckertgebiet war nur eines von vielen Problemen“

Peter Seifert (84) war von 1993 bis 2006 Oberbürgermeister von Chemnitz. „Das ist ein Stück Stadtgeschichte, die sie dokumentiert haben“, sagte er zum Buch-Autoren Norbert Engst.
Peter Seifert (84) war von 1993 bis 2006 Oberbürgermeister von Chemnitz. „Das ist ein Stück Stadtgeschichte, die sie dokumentiert haben", sagte er zum Buch-Autoren Norbert Engst.
Peter Seifert (84) war von 1993 bis 2006 Oberbürgermeister von Chemnitz. „Das ist ein Stück Stadtgeschichte, die sie dokumentiert haben“, sagte er zum Buch-Autoren Norbert Engst.
Peter Seifert (84) war von 1993 bis 2006 Oberbürgermeister von Chemnitz. „Das ist ein Stück Stadtgeschichte, die sie dokumentiert haben“, sagte er zum Buch-Autoren Norbert Engst. Bild: Collage: Söll (Archiv)/Märkisch
Chemnitz
Flashback in die 1990er- und 2000er-Jahre von Chemnitz: „Das Heckertgebiet war nur eines von vielen Problemen“
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Buchvorstellung bringt einen ehemaligen Oberbürgermeister und einen Staatssekretär, der später Innenminister wurde, wieder zusammen. Es ging um Heckert und um eine ganze Stadt.

Zeit kann Wunden heilen. Das Gefühl konnte man bei der Vorstellung des Buches „Heckert – Die Transformation“ bekommen. Ein Plattenbaugebiet, entstanden in einer Zeit, in der die Stadt Karl-Marx-Stadt hieß. Als es wieder Chemnitz wurde, war es immer noch da. Aber mit der Wende und all ihren Auswirkungen kamen Probleme. Wegzug, Leerstand –...
