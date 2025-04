Fliegende Flaschen und Einmachgläser: Unbekannte jagen Glascontainer in Chemnitz in die Luft

Mit Feuerwerkskörpern haben Unbekannte einen Container gesprengt. Umherfliegendes Glas beschädigte zwei Autos.

Der Tatort gleicht einem Trümmerfeld: An der Hans-Sachs-Straße im Lutherviertel haben Unbekannte einen Altglas-Container in die Luft gesprengt. Überall im Umfeld liegen Flaschen und Gläser. Die Tat ereignete sich am Freitagabend gegen 19.15 Uhr. Die Kriminalpolizei ermittelte, dass der Behälter mittels Feuerwerkskörpern in die Luft gejagt...