  • Flohmärkte und Mode-Shopping in der Chemnitzer Messe

Bild: Thomas Szymkowiak/PZVeranstaltun
Chemnitz
Flohmärkte und Mode-Shopping in der Chemnitzer Messe
Von Galina Pönitz
Dem Nachtflohmarkt am 18. Oktober schließen sich der Lady-Fashion- und der Hosenscheißer-Flohmarkt an.

Chemnitz.

Schauen, Stöbern, Feilschen: Das Wochenende in der Chemnitzer Messe lädt Flohmarkt-Fans ein. Der Samstag steht von 15 bis 23 Uhr im Zeichen der Sammler, Trödler und Schnäppchenjäger. Beim Hallen-Nachtflohmarkt können Besucher an rund 180 Ständen kramen und entdecken – Raritäten, Kurioses und Nützliches. Am Sonntag soll die Messe von 11 bis 16 Uhr ein Shopping-Mekka für Familien und Mode-Kenner sein: Rund 250 Verkaufsstände, so kündigt der Veranstalter an, bieten alles, was das Herz begeht: von Baby-, Kinder- und Teenagerbekleidung über Spielzeug und Kinderzimmerausstattung bis hin zu Damenmode, Schmuck, Kosmetik und Secondhand-Designerstücken. Der Eintritt zum Nachtflohmarkt kostet nach Veranstalterangaben 3 Euro, der zum Ladyfashion-/Hosenscheißer-Flohmarkt 5 Euro. Zu beiden Veranstaltungen haben Kinder bis 14 Jahre freien Eintritt. (gp)

