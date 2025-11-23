Fluch oder Segen? Wie eine KI in der Inszenierung „Chemnitz Moves“ die Kontrolle übernimmt

Wird Künstliche Intelligenz uns zu Genies machen oder die Kontrolle über die Welt an sich reißen? Eine außergewöhnliche Inszenierung in Chemnitz stellte jetzt diese Frage – und ließ die Zuschauer staunend zurück.

Es ist eine der großen Fragen unserer Zeit: Bedeutet Künstliche Intelligenz unsere Rettung oder unseren Untergang? Den 500 Zuschauern, die dem musikalischen Theaterprojekt „Chemnitz Moves - Bestätige, dass Du ein Mensch bist!" am Samstagabend in „Die Fabrik" folgten, dürften dazu einige Ideen gekommen sein. 21 Jugendliche der...