Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Forderung von Grünen und Linken: Chemnitz soll Kinder aus Israel und Gaza aufnehmen

Forderung aus dem Stadtrat: Chemnitz soll schutzbedürftige Kinder aus Israel und Gaza aufnehmen.
Forderung aus dem Stadtrat: Chemnitz soll schutzbedürftige Kinder aus Israel und Gaza aufnehmen. Bild: IMAGO/Doaa Albaz/Andreas Seidel
Forderung aus dem Stadtrat: Chemnitz soll schutzbedürftige Kinder aus Israel und Gaza aufnehmen.
Forderung aus dem Stadtrat: Chemnitz soll schutzbedürftige Kinder aus Israel und Gaza aufnehmen. Bild: IMAGO/Doaa Albaz/Andreas Seidel
Chemnitz
Forderung von Grünen und Linken: Chemnitz soll Kinder aus Israel und Gaza aufnehmen
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehrere andere Städte hatten bereits signalisiert, besonders schutzbedürftige Kinder aus dem Krisengebiet aufzunehmen. Chemnitz soll sich ebenfalls engagieren, sagen die beiden Stadtratsfraktionen und nennen eine Zahl.

Seit dem Überfall der Hamas auf Israel vor fast zwei Jahren greift die israelische Armee den Gaza-Streifen an. Unter den Zehntausenden Opfern sind auch zahlreiche Kinder. Zuletzt war von einer drohenden oder sogar schon erreichten Hungersnot die Rede.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
22.08.2025
6 min.
Hungersnot in Gaza erklärt - Israel droht mit Zerstörung
Kinder unter fünf Jahren sind bei Mangelernährung in Lebensgefahr. (Archivbild)
Israel plant eine große Offensive in der Stadt Gaza. Nun wurde in dem Gebiet mit rund einer Million Einwohnern laut UN zudem ein weiteres "Alptraum-Szenario" Wirklichkeit.
Christiane Oelrich und Cindy Riechau, dpa
21:00 Uhr
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, zwei Hunde bei Hitze im Auto vergessen und mehrere hundert Kinderpornos
In der nächsten Woche finden 33 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
13.08.2025
4 min.
Leben bald Kinder aus Gaza in Leipzig?
Fünf deutsche Städte wollen jeweils 20 Kinder aus dem Gazastreifen aufnehmen. Leipzig beteiligt sich als einzige Stadt im Osten. Die CDU stellt hier eine Bedingung.
Luisa Ederle
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel