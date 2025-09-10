Forderung von Grünen und Linken: Chemnitz soll Kinder aus Israel und Gaza aufnehmen

Chemnitz
Mehrere andere Städte hatten bereits signalisiert, besonders schutzbedürftige Kinder aus dem Krisengebiet aufzunehmen. Chemnitz soll sich ebenfalls engagieren, sagen die beiden Stadtratsfraktionen und nennen eine Zahl.
Seit dem Überfall der Hamas auf Israel vor fast zwei Jahren greift die israelische Armee den Gaza-Streifen an. Unter den Zehntausenden Opfern sind auch zahlreiche Kinder. Zuletzt war von einer drohenden oder sogar schon erreichten Hungersnot die Rede.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.