Fotoausstellung in Chemnitz: Sorge um eine verlorengehende Baukultur

Der Leipziger Fotograf Gunter Binsack hat in ganz Sachsen gefährdete Bauten aus dem frühen 20. Jahrhundert ins Bild gesetzt. Die Arbeiten werden in der Architektenkammer ausgestellt.

Es war für den routinierten Fotografen nicht einfach ein weiterer Auftrag, den es abzuarbeiten gilt. „Es hat mich stellenweise sehr traurig gemacht“, gesteht Gunter Binsack. Die in Löbau in einem berühmten Bauwerk von Hans Scharoun ansässige Stiftung Haus Schmincke hatte ihn gebeten, für das Projekt „Topomomo“ Fotos von Gebäuden in...