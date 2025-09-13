Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  • Fotospots „Chemnitz2025“ Ziel von Vandalismus: Was die Stadt nun unternehmen will

Unerwünschte Farbe ziert derzeit den Fotospot am Theaterplatz.
Unerwünschte Farbe ziert derzeit den Fotospot am Theaterplatz. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Fotospots „Chemnitz2025“ Ziel von Vandalismus: Was die Stadt nun unternehmen will
Redakteur
Von Erik Anke
Seit vier Monaten sind die Fotospots in der Innenstadt aufgestellt. Jeder von ihnen wurde Inzwischen schon einmal beschädigt.

Sie sind Hingucker in der Innenstadt und waren nicht billig: Die Schriftzüge „Chemnitz2025“ sind seit Mai am Stadthallenpark, am Hauptbahnhof und am Theaterplatz aufgestellt. Inzwischen jedoch ist jeder der Fotospots schon einmal zum Ziel von Vandalismus geworden.
