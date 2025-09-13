Fotospots „Chemnitz2025“ Ziel von Vandalismus: Was die Stadt nun unternehmen will

Seit vier Monaten sind die Fotospots in der Innenstadt aufgestellt. Jeder von ihnen wurde Inzwischen schon einmal beschädigt.

Sie sind Hingucker in der Innenstadt und waren nicht billig: Die Schriftzüge „Chemnitz2025“ sind seit Mai am Stadthallenpark, am Hauptbahnhof und am Theaterplatz aufgestellt. Inzwischen jedoch ist jeder der Fotospots schon einmal zum Ziel von Vandalismus geworden. Sie sind Hingucker in der Innenstadt und waren nicht billig: Die Schriftzüge „Chemnitz2025“ sind seit Mai am Stadthallenpark, am Hauptbahnhof und am Theaterplatz aufgestellt. Inzwischen jedoch ist jeder der Fotospots schon einmal zum Ziel von Vandalismus geworden.