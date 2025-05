Frau beleidigt Autofahrer und greift Mitarbeiter in Chemnitzer Lokal an

Die Mitarbeiter des Restaurants trugen leichte Verletzungen davon.

Chemnitz.

Die Polizei musste am Dienstagabend eine Auseinandersetzung zwischen einer Frau und drei Mitarbeitern eines Lokals an der Straße Am Rathaus beenden. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand fiel die 36-Jährige zunächst durch ungebührliches Verhalten auf. Laut Polizei soll sie mit Absperrständern einen Mitarbeiter geschlagen und getreten haben. Zu Hilfe eilende Kolleginnen sollen ebenfalls geschlagen worden sein. Die drei angegriffenen Mitarbeiter wurden leicht verletzt durch Rettungskräfte vor Ort behandelt. Der durch die Kasachin verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Sie soll bereits zuvor am Stefan-Heym-Platz Passanten und Autofahrer belästigt haben, wurde schließlich in ein Fachkrankenhaus eingewiesen. (cma)