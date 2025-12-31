Frau in Chemnitz von Straßenbahn erfasst

MENÜ
An der Haltestelle „Am Flughafen“ kollidierte eine Straßenbahn mit einer Frau. Bild: Jan Haertel
Als sie die Schienen überqueren wollte, hat eine Frau wohl die herannahende Tram übersehen.

Am Silvestertag, bei starkem Schneefall, ist eine Frau in Chemnitz von einer Straßenbahn erfasst worden. Sie wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr an der Stollberger Straße, in Höhe der Haltestelle „Am Flughafen“. Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort. Aktuell kann...
