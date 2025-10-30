Frau in Chemnitzer Bus attackiert: 22-Jähriger flieht und wird geschnappt

Chemnitz
Der junge Mann soll zudem einen Polizeibeamten verletzt haben.
In Chemnitz hat die Polizei nach Angriffen auf eine Frau und einen Polizeibeamten einen 22-Jährigen für eine Nacht in Gewahrsam genommen. Der junge Mann soll am Mittwochnachmittag mit zwei weiteren Männern in einem Bus der Linie 21 zunächst eine 44 Jahre alte Frau getreten und diese verletzt haben. Fahrgäste eilten zu Hilfe und wählten den...
