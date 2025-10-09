Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Frau Krauß gibt Stoff: Die älteste Freiwillige der Kulturhauptstadt und ihr Herzensprojekt

Annelore Krauß setzt sich für ältere Menschen ein - die allerdings oft jünger sind als sie selbst.
Annelore Krauß setzt sich für ältere Menschen ein - die allerdings oft jünger sind als sie selbst. Bild: David Philipp Kirchner
Annelore Krauß setzt sich für ältere Menschen ein - die allerdings oft jünger sind als sie selbst.
Annelore Krauß setzt sich für ältere Menschen ein - die allerdings oft jünger sind als sie selbst. Bild: David Philipp Kirchner
Chemnitz
Frau Krauß gibt Stoff: Die älteste Freiwillige der Kulturhauptstadt und ihr Herzensprojekt
Von David Phillipp Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 35 Jahren widmet Annelore Krauß ihre freie Zeit den Ältesten unserer Gesellschaft, die häufig jünger sind als sie selbst. Über eine fast 93-jährige Chemnitzerin, die etwas in ihrer Kulturhauptstadt bewegen will.

Annelore Krauß ist unzufrieden mit der Kulturhauptstadt GmbH, genauer gesagt mit deren Bürokratie. Sehr gerne hätte sie sich schon früher ehrenamtlich engagiert, das habe sie so vor zweieinhalb Jahren auch dem Herrn Geschäftsführer Schmidtke gesagt. Geholfen hat das wenig. „Ich bekam einfach keine Aufgabe.“ Dabei wollte sie doch nur was...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
06:00 Uhr
4 min.
Kunst und Widerstand: Parastou Forouhar im Museum Gunzenhauser Chemnitz
Werke von Parastou Forouhar (im Bild) sind jetzt im Gunzenhauser Museum in Chemnitz zu sehen.
Erstmals ist die Ausstellung zum Gabriele-Münter-Kunstpreis für Frauen außerhalb Berlins, in Chemnitz, zu sehen – eine überraschende Bereicherung für die Kulturhauptstadt.
Matthias Zwarg
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
22.09.2025
3 min.
Wer war der „sächsische Chagall“? Jubiläum einer fast Vergessenen aus Chemnitz
In Ehrenfriedersdorf erinnert eine Tafel an die in Chemnitz geborene Elisabeth Ahnert.
Am 4. Oktober wäre die in Chemnitz geborene Künstlerin Elisabeth Ahnert 140 Jahre alt geworden. Der Bildhauer Erik Neukirchner ehrt sie mit einer Ausstellung und einem Konzert.
Matthias Zwarg
Mehr Artikel