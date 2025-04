Frauenleiche in Chemnitz: Nun liegt der Obduktionsbericht vor

Die Kriminalpolizei fand am Dienstag der vorigen Woche in einem verlassenen Gebäude an der Annaberger Straße eine Frauenleiche. Die Untersuchung durch einen Rechtsmediziner ist nun abgeschlossen.

Im Fall der in Chemnitz gefundenen Frauenleiche liegt nun der Obduktionsbericht vor. Die 46-jährige Tschechin war am Dienstag der vorigen Woche tot in einem leerstehendem Gebäude an der Annaberger Straße aufgefunden worden, nachdem ein 47-Jähriger Landsmann in der Psychiatrie Hinweise auf den Ort gegeben hatte. Oberstaatsanwältin Ingrid...