Freibad Erdmannsdorf: Wo man bald das Küssen lernen kann

Ein Chemnitzer Verein will das Freibad Erdmannsdorf am Wochenende in eine bunte Kulturoase verwandeln. Dabei stehen auch Kuriositäten auf dem Programm.

Das Gelände des Freibades Erdmannsdorf wird ab 8. September wieder eine bunte Oase voll von Musik, Kleinkunst, Workshops, Spielen, Essen und geselligem Beisammensein. Zum vierten Mal veranstaltet der Chemnitzer Verein „MitSinnen“ das gleichnamige Festival. Geplant ist ein Open Air, das ein Wochenende zu einer Traumwelt abseits des Alltags... Das Gelände des Freibades Erdmannsdorf wird ab 8. September wieder eine bunte Oase voll von Musik, Kleinkunst, Workshops, Spielen, Essen und geselligem Beisammensein. Zum vierten Mal veranstaltet der Chemnitzer Verein „MitSinnen“ das gleichnamige Festival. Geplant ist ein Open Air, das ein Wochenende zu einer Traumwelt abseits des Alltags...