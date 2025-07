Freibad im Erzgebirge wird 100 Jahre alt: Schwimmen, Murmeln, Meerjungfrauen

Das Sommerbad in Neukirchen feiert am Wochenende großen runden Geburtstag. Warum das nicht ganz stimmt und was geplant ist.

100 Jahre Freibad Neukirchen. Wenn man es genau nimmt, wird im Sommerbad seit 101 Jahren geschwommen. Im Juli 1924 startete der Badebetrieb, eingeweiht wurde es ein Jahr später. Nun wird ein Wochenende lang gefeiert. Los geht es am Samstag, 10 Uhr. Das Fest beginnt mit der Ehrung des Vorsitzenden des Heimat- und Geschichtsvereins Jürgen Beyer....