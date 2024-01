„Freie Sachsen“ und „Pro Chemnitz“ kündigen erstes Störfeuer für Kulturhauptstadt an

Der Kampf um die Bilder aus Chemnitz im Kulturhauptstadtjahr hat offenbar schon begonnen. Rechtsextremisten wollen gleich am ersten Tag im Januar 2025 durch die Stadt demonstrieren. Was man im Rathaus dazu sagt.

Am 18. Januar 2025 will Chemnitz mit einem Fest sein Jahr als Europäische Kulturhauptstadt eröffnen. Drei Tage soll die Party mit offiziellen Gästen, Straßenperformance, Clubbing, etc. dauern und schon am Vorabend beginnen, verkündeten die Macher von der „Chemnitz 2025“-Gesellschaft, Stefan Schmidtke und Andrea Pier, diese Woche exakt ein...